



Активисты потребовали запретить Израилю участвовать в Евровидении: дан ответ

Пропалестинские активисты и организации потребовали запретить Израилю участвовать в международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" из-за продолжающейся наземной операции в Газе.



Европейский языковой союз (EBU) в ответ объявил, что пока что не намерен этого делать.



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"Песенный конкурс Евровидение - это конкурс для общественных вещателей со всей Европы и Ближнего Востока. Это конкурс для вещателей, а не для правительств, а израильский общественный вещатель принимает участие в конкурсе уже 50 лет," - сказано в ответе.



В EBU добавили, что в настоящее время наблюдается инклюзивное отношение к израильским участникам масштабных соревнований, а "Евровидение" остается неполитическим событием, который объединяет людей через музыку.



Отвечая на вопрос о том, почему в таком случае была исключена Россия после вторжения в Украину, руководство союза отметило следующее:



"Как было сказано ранее, песенный конкурс Евровидение - это конкурс для вещателей. После неоднократных нарушений обязательств по членству и нарушению ценностей общественных СМИ участие России было приостановлено", - объяснили в EBU.

