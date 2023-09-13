



11 этажей и миллион историй: Национальная библиотека откроется в октябре

The Time of Israel сообщает, что после четверти века зарождения открытие кампуса Национальной библиотеки Израиля в Иерусалиме больше похоже не на простой переезд в новое здание, а “на приветствие нового члена семьи в мире, по крайней мере, для председателя Салая Меридора”.



“Потребовались международные комитеты, израильские комитеты, закон в Кнессете, это было настоящее рождение”, – сказал Меридор во время недавнего пресс-тура по новому зданию стоимостью 860 миллионов шекелей , которое откроется для публики ближе к концу октября.



Меридор вместе с генеральным директором Ореном Вайнбергом и ректором Шаем Ницаном рассказали о новом здании как о доме, где хранятся как традиционные книги, так и цифровые тексты, придав вес истории библиотеки как академического исследовательского учреждения со значительными коллекциями.



“Это будет национальный центр историй, и за историями стоят истории”, – считает Меридор.