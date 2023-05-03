



Жители Сдерота протестуют против "слабого" ответа на ракетные удары

Вечером, 3 мая, десятки жителей Сдерота вышли на анонсированную ранее акцию протеста на выезде из города из-за "слабого" ответа ЦАХАЛа на ракетные обстрелы из Газы.



Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.



Они призвали правительство принять более решительные меры после того, как по Израилю было выпущено более 100 ракет.



Демонстранты перекрыли дорогу, скандируя антиправительственные лозунги.



"Судьба Сдерота должна быть похожа на судьбу Тель-Авива. Если бы по Тель-Авиву было запущено более 100 ракет, правительство отреагировало совсем иначе", - сказали организаторы акции протеста.



Демонстранты выразили разочарование нынешним правительством, объявив, что оно не ответило должным образом на обстрелы.



תושבי שדרות והעוטף מפגינים בדרישה להחזרת ההרתעה והבאת ביטחון לדרום@SteinmanTamir pic.twitter.com/YZH8Z6QCNR — החדשות - N12 (@N12News) May 3, 2023