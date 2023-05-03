Жители Сдерота протестуют против "слабого" ответа на ракетные удары
Вечером, 3 мая, десятки жителей Сдерота вышли на анонсированную ранее акцию протеста на выезде из города из-за "слабого" ответа ЦАХАЛа на ракетные обстрелы из Газы.
Об этом сообщает 12-й канал израильского ТВ.
Они призвали правительство принять более решительные меры после того, как по Израилю было выпущено более 100 ракет.
Демонстранты перекрыли дорогу, скандируя антиправительственные лозунги.
"Судьба Сдерота должна быть похожа на судьбу Тель-Авива. Если бы по Тель-Авиву было запущено более 100 ракет, правительство отреагировало совсем иначе", - сказали организаторы акции протеста.
Демонстранты выразили разочарование нынешним правительством, объявив, что оно не ответило должным образом на обстрелы.
Напомним, что из-за ответа ЦАХАЛа на ракетные удары фракция министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира решила бойкотировать голосование в Кнессете.
תושבי שדרות והעוטף מפגינים בדרישה להחזרת ההרתעה והבאת ביטחון לדרום@SteinmanTamir pic.twitter.com/YZH8Z6QCNR— החדשות - N12 (@N12News) May 3, 2023
В ответ на это в "Ликуде" сказали министру, что, если его что-то не устраивает, то в правительстве его никто не держит. Бен-Гвир на это сказал, что его фракция не будет голосовать до тех пор, пока его не начнут приглашать на совещания в сфере безопасности, и пока правительство "полностью не станет правым". В скандал вмешался министр финансов Бецалель Смотрич, призвав все стороны к спокойствию и единству.