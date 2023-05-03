



В результате авиаудара ЦАХАЛа по Газе один погибший и пять раненых

В результате израильского авиаудара по северо-западу Газы один человек погиб и еще пятеро получили ранения, сообщили в среду местные органы здравоохранения.



Авиаудар был нанесен по позициям террористов в лагере беженцев Аль-Шати, к северо-западу от города Газа, в прибрежном анклаве, контролируемом ХАМАСом.



Представители здравоохранения идентифицировали погибшего как 58-летнего Хашила Мубарака. Его семья утверждала, что он был раздавлен падающими обломками и скончался от полученных травм в больнице.



Арабские СМИ сообщили, что рано утром в среду Израиль достиг соглашения о прекращении огня с террористическими группировками Газы, но израильские военные отказались подтвердить это заявление.



