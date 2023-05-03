



Смотрич - Ликуду и Бен-Гвиру: давайте успокоимся

Министр финансов Бецалель Смотрич призвал "Ликуд" и министра внутренней безопасности Итамара Бен-Гвира сгладить возникшую напряженность из-за бойкота фракцией "Оцма Йегудит" сегодняшнего голосования в Кнессете.



По словам председателя "Религиозного сионизма", если правительство падет, это станет "наградой" для террористов.



"Друзья и партнеры в правительстве и коалиции, давайте успокоимся. Может быть и нужно вести внутренние переговоры и споры, многое можно улучшить. Но мы должны сохранить единство", - призвал он.



По словам министра финансов, у коалиции есть четыре года на то, чтобы все исправить благодаря напряженной совместной работе.



Ранее в "Ликуде" сказали, что, если Бен-Гвира не устраивают методы правления Биньямина Нетаниягу, то в коалиции его никто не держит.



В ответ министр сказал, что его фракция не будет голосовать до тех пор, пока его не начнут приглашать на совещания по вопросам безопасности, а правительство "не станет полностью правым".

