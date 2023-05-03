



В "Ликуде" указали Бен-Гвиру на двери, если ему "что-то не нравится"

В "Ликуде" резко ответили министру внутренней безопасности Итамару Бен-Гвиру, чья фракция решила бойкотировать голосование в Кнессете из-за слабого ответа ЦАХАЛа на ракетные обстрелы.



По данным израильских СМИ, депутату сказали, что если ему не нравится, как управляет правительством премьер-министр Биньямин Нетаниягу, то он может покинуть коалицию.



"Премьер-министр, министр обороны, ЦАХАЛ и силы безопасности — это те, кто занимается деликатными инцидентами в сфере безопасности, с которыми сталкивается Израиль. Премьер-министр — это тот, кто решает, кто является значимым участником дискуссий. Если это неприемлемо для министра Бен-Гвира, он не обязан оставаться в правительстве", — сказано в заявлении.



Ранее фракция Бен-Гвира обнародовала объявление, согласно которому "после слабой реакции Оцма Йегудит решила не участвовать в голосовании в Кнессете и проведет специальное заседание в Сдероте".