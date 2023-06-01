



После 22 лет в коме скончалась женщина, раненная во время теракта в Сбарро

Женщина, которая была тяжело ранена в результате печально известного палестинского террористического акта и оставалась в вегетативном состоянии в течение 22 лет, скончалась от полученных травм в больнице “Ихилов” в Тель-Авиве. Об этом в среду сообщила администрация больницы.



Хане Това Хая Нахенберг был 31 год, когда палестинский террорист-смертник убил 15 мирных жителей, в том числе семерых детей, и ранил более 100 человек в пиццерии Sbarro в Иерусалиме 9 августа 2001 года. Она стала 16-й жертвой взрыва с летальным исходом, одного из самых смертоносных терактов во время Второй интифады.



Нахенберг в тот день была в пиццерии со своей дочерью, которой тогда было три года, и которая избежала нападения физически невредимой.



“Ее дочери, нашей внучке, сегодня 24 с половиной года. Моей дочери через месяц должно было исполниться 53 года. Прошел 21 год и девять месяцев после нападения, во время которого моя дочь была без сознания, в коме, в больнице “Реут” в Тель-Авиве. Около трех недель назад она была госпитализирована в больницу “Ихилов”, где скончалась сегодня вечером”, – сообщил отец женщины.