



Задержан родственник убийцы троих людей в ходе теракта в Иерусалиме

Полиция задержала родственника террориста, совершившего в пятницу наезд на людей в Иерусалиме, в результате которого скончались три человека.



По версии следствия, его подозревают в намерении совершить теракт.



Подозреваемым является 22-летний житель района Иссауии в Восточном Иерусалиме. Он якобы выразил намерение совершить нападение, аналогичное тому, которое осуществил его родственник Хусейн Карака.



Уточнятся, что его схватили ​​вместе с его 31-летним братом в автобусе возле КПП "Бейтуния". Сегодня суд в Иерусалиме продлил срок их содержания под стражей до 19 февраля.