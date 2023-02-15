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Задержан родственник убийцы троих людей в ходе теракта в Иерусалиме
15.02.2023 17:47 Алина Груднева

Задержан родственник убийцы троих людей в ходе теракта в Иерусалиме

Полиция задержала родственника террориста, совершившего в пятницу наезд на людей в Иерусалиме, в результате которого скончались три человека.

По версии следствия, его подозревают в намерении совершить теракт.

Подозреваемым является 22-летний житель района Иссауии в Восточном Иерусалиме. Он якобы выразил намерение совершить нападение, аналогичное тому, которое осуществил его родственник Хусейн Карака.

Уточнятся, что его схватили ​​вместе с его 31-летним братом в автобусе возле КПП "Бейтуния". Сегодня суд в Иерусалиме продлил срок их содержания под стражей до 19 февраля.

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