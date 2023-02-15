Задержан родственник убийцы троих людей в ходе теракта в Иерусалиме
Полиция задержала родственника террориста, совершившего в пятницу наезд на людей в Иерусалиме, в результате которого скончались три человека.
По версии следствия, его подозревают в намерении совершить теракт.
Подозреваемым является 22-летний житель района Иссауии в Восточном Иерусалиме. Он якобы выразил намерение совершить нападение, аналогичное тому, которое осуществил его родственник Хусейн Карака.
Уточнятся, что его схватили вместе с его 31-летним братом в автобусе возле КПП "Бейтуния". Сегодня суд в Иерусалиме продлил срок их содержания под стражей до 19 февраля.
איים שייבצע פיגוע: נעצר קרוב משפחתו של המחבל שרצח שלושה בפיגוע הדריסה ברמות | תיעוד@moyshis pic.twitter.com/uaLBsmLT8Q— כאן חדשות (@kann_news) February 15, 2023