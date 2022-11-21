



ВВС связывает смертоносные пожары в Газе с действиями Израиля

Сайт BBC News опубликовал отчет под заголовком "Газа:по меньшей мере 21 человек погиб в результате пожара в лагере беженцев в Джабалии". В отчете рассматривается трагический инцидент, который произошел в Газе.



Однако, отмечает портал Camera.uk, авторы отчета - Рушди Абу Алуфа из Газы и Джордж Райт из Лондона - связывают пожар с действиями Израиля, направленными против терроризма.



"Смертельные пожары, часто вызванные свечами, стали обычным явлением в Газе из-за острой нехватки электроэнергии. Они связаны с блокадой территории, введенной Израилем и Египтом в качестве меры безопасности против находящихся там боевиков, и внутрипалестинскими политическими спорами", - пишут авторы отчета.



Отмечается, что отчет продвигает ложную связь между "смертоносными пожарами" и "блокадой".