Видео: Запуск иранского носителя Qaem 100 со спутником Sorayya

Иранское информационное агентство IRNA показало в соцсети Х запуск ракеты со спутником Sorayya



Qaem 100, способный нести до 100 кг, в ходе своего третьего испытания вывел спутник Sorayya примерной массой 50 кг на орбиту высотой 750 км.



Его запустил спутник Qaem 100, работающий на твердом топливе и разработанный Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

The video shows the moment of launching Sorayya satellite with Qaem 100 carrier



Qaem 100, which is capable of carrying up to 100 kg, in its third test, placed Sorayya satellite with an approximate mass of 50 kg in a 750 km orbit.



It was launched by Qaem 100 satellite carrier,… pic.twitter.com/MKKtx5gFYN