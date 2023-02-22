



В школах Восточного Иерусалима учат ненависти

“Учителей не волнует гибель израильтян, а некоторые даже говорят “надеюсь, раненые умрут”. Есть и такие, которые не выражают публично радости, но в глубине души они счастливы – или, по крайней мере, им все равно”, – говорит учитель, преподававший последние десять лет в школе в восточной части города.”Вы можете даже услышать, как учитель в коридоре говорит: “Да избавит нас Бог от оккупации, Израиль должен исчезнуть”.



“Есть также экстремистские учителя, которые “промывают мозги детям, и ученики получают сообщение о том, что преследовать евреев – это нормально”, – объясняет учитель. “Например, учитель математики, который 15 минут урока каждый день отводит на преподавание религии”.



Около 118 000 учащихся всех возрастных групп обучаются в 26 учебных заведениях восточного Иерусалима, из них 47% учатся в официальных городских школах, которые полностью финансируются и управляются Израилем. Большинство преподавательского состава получило свои сертификаты в ВУЗах, находящихся в ведении Палестинской администрации, и надзор в этих школах ограничен и менее эффективен.



Около 86% учащихся Восточного Иерусалима учатся в соответствии с Tawjihi, палестинской образовательной программой, которая не признает легитимность государства Израиль. Учебники написаны по заказу палестинского министерства образования и перевезены из Рамаллы в Израиль, где они подвергаются цензуре для удаления разжигающего контента.



Например, в учебнике истории для старших классов слово “Израиль” в учебнике ни разу не упоминается, вместо него используется термин “оккупация”.

За последние пять лет число студентов, обучающихся по израильской учебной программе, увеличилось.



“Импульс есть. Количество учащихся увеличилось с 6 000 до 17 000. В прошлом была сильная оппозиция, сегодня есть высокий спрос — родители вносят свои имена в лист ожидания”, – говорит Сион Регев, директор Восточно-Иерусалимской пятилетней школы. “Соображения практические. Все больше родителей понимают, что израильская учебная программа больше подходит для 21 века. Уровень образования выше, программа разнообразнее, и это сокращает путь к получению высшего образования в израильских ВУЗах”



“Ребенок, которому нравится ходить в школу, 20 раз подумает, прежде чем совершить теракт. Очевидно, что со школами, которые поощряют подстрекательство, нужно решительно бороться. Однако не все палестинцы – террористы, которые хотят наносить удары по евреям”, – утверждает Регев.



“Система образования имеет большое, но не основное влияние”, – объясняет в связи с этим доктор Дэвид Корен, генеральный директор Иерусалимского института политических исследований. “Очень важно продвигать законодательство и меры, которые ограничат контент, распространяемый в социальных сетях, и особенно в Telegram”.