



В ЕС разработан план решения конфликта между Израилем и палестинцами

В Евросоюзе разработали мирный план для решения израильско-палестинского конфликта, который состоит из 10 пунктов.



По данным Euractiv, об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.



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"Учитывая текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределенности, время для подготовки ко всеобъемлющему израильско-палестинскому миру настало", - сказано в пояснительной записке.



В ЕС наработали ряд шагов, которые должны в итоге привести к миру, созданию "палестинского государства" и нормализации отношений между Израилем и арабским миром. Уточняется, что одним из ключевых элементов дорожной карты ЕС будет конференция, в которой будут участвовать ЕС, США, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, ЛАГ и ООН.