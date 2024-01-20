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В ЕС разработан план решения конфликта между Израилем и палестинцами
20.01.2024 20:01 Алина Груднева

В ЕС разработан план решения конфликта между Израилем и палестинцами

В Евросоюзе разработали мирный план для решения израильско-палестинского конфликта, который состоит из 10 пунктов. 

По данным Euractiv, об этом объявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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"Учитывая текущую ситуацию и несмотря на очевидные трудности и неопределенности, время для подготовки ко всеобъемлющему израильско-палестинскому миру настало", - сказано в пояснительной записке.

В ЕС наработали ряд шагов, которые должны в итоге привести к миру, созданию "палестинского  государства" и нормализации отношений между Израилем и арабским миром.  Уточняется, что одним из ключевых элементов дорожной карты ЕС будет конференция, в которой будут участвовать ЕС, США, Египет, Иордания, Саудовская Аравия, ЛАГ и ООН.

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