



В Баварии теперь можно ответить перед судом за “From the river to the sea”

В Германии в Баварии приняли местный закон, который говорит о том, что за любимую палестинскую кричалку “от реки до моря Палестина будет свободна” можно превратиться в криминального преступника. Потому как этот лозунг не просто антисемитский, но и ставит под сомнение существование Израиля.



Об этом изданию Süddeutsche Zeitung в субботу, 11 ноября, сообщил генеральный прокурор Мюнхена Андреас Франк.

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