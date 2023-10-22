



Учтены уроки из Украины: как Израиль защитит свои танки в бою

Танки Армии обороны Израиля "Меркава" станут целью террористов во время наземной операции в Газе, однако израильское военное командование извлекло уроки из войны в Украине и сможет защитить технику от атак.



По данным газеты The Telegraph, бывший командующий британской армией Хэмиш де Бреттон-Гордон считает маловероятным, что танки будут использоваться в ближнем бою, особенно в густо застроенных городских районах. Он считает, что "Меркаву", вероятнее всего, будут применять в тылу для "дальнего высокоточного огня". Это обезопасит операторов и саму технику.



"Ситуация будет совершенно иной, когда танки будут защищены израильской пехотой. Ожидается, что израильтяне будут использовать танки лишь для "близкой поддержки", прикрывая броней пехоту. Но есть уроки, которые можно вынести из неудачного вторжения России в Украину, во время которого танки Москвы часто действовали сами по себе, без поддержки авиации и пехоты", - пояснил Бреттон-Гордон.



Бригадный генерал ЦАХАЛа Хишам Ибрагим подтвердил, что Израиль видел, как россияне воевали в Украине и какие ошибки совершили. "Меркаву" уже оснастили "клетками" для защиты от небольших бомб, сброшенных с воздуха.