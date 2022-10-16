



У Лапида провели обсуждение по группировке "Львиное логово"

Премьер-министр Израиля Яир Лапид, заместитель премьер-министра Нафтали Беннет и министр обороны Бени Ганц провели в воскресенье встречу с главами "Моссада" и ШАБАКа по вопросу о палестинской террористической группировке "Львиное логово".



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Обсуждение было сосредоточено на недавней эскалации в Иудее и Самарии, в которой террористы "Львиного логова" сыграли центральную роль. Другие подробности о консультации пока не приводятся.



Напомним, что именно террористическая группа "Львиное логово" взяла на себя ответственность за обстрел возле Шавей-Шомрон в Самарии.



Ранее стало известно, что в Палестинской автономии прилагают большие усилия, чтобы предотвратить крупную операцию ЦАХАЛа против террористов, принадлежащих к группировке "Львиное логово" в Шхеме. Кроме этого, высокопоставленные палестинские чиновники предупредили террористов группировки в Дженине, что если они продолжат террористическую деятельность, то будут уничтожены с воздуха с помощью беспилотников или наземным огнем.



Тем временем Израиль отозвал разрешения на въезд для 164 членов семей боевиков организации "Львиное логово".