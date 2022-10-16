



Израиль отказал во въезде семьям террористов "Львиного логова"

В воскресенье, 16 октября, Израиль отозвал разрешения на въезд для 164 членов семей боевиков организации "Львиное логово".

Соответствующее заявление сделали в COGAT после оценки, проведенной министром обороны Бени Ганцем.

По данным израильских СМИ, в прошлом году было отозвано более 2500 разрешений на работу для членов семей террористов.

"Террористы, которые прячутся в самом сердце мирного населения в Шхеме, должны знать, что их личность хорошо известна системе безопасности и что выбранный ими путь террора затронет и их семьи, которые не смогут продолжать зарабатывать в Израиле", — сказал глава COGAT генерал-майор Гассан Алиан.