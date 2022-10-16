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Израиль отказал во въезде семьям террористов "Львиного логова"
16.10.2022 11:37 Алина Груднева

Израиль отказал во въезде семьям террористов "Львиного логова"

В воскресенье, 16 октября, Израиль отозвал разрешения на въезд для 164 членов семей боевиков организации "Львиное логово". 

 
Соответствующее заявление сделали в COGAT после оценки, проведенной министром обороны Бени Ганцем.
 
По данным израильских СМИ, в прошлом году было отозвано более 2500 разрешений на работу для членов семей террористов.
 
"Террористы, которые прячутся в самом сердце мирного населения в Шхеме, должны знать, что их личность хорошо известна системе безопасности и что выбранный ими путь террора затронет и их семьи, которые не смогут продолжать зарабатывать в Израиле", — сказал глава COGAT генерал-майор Гассан Алиан.
 
Ранее высокопоставленные палестинские чиновники предупредили боевиков организации "Львиное логово" в Дженине, что если они продолжат террористическую деятельность, то будут уничтожены с воздуха с помощью беспилотников или наземным огнем.

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