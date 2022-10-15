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ПА изо всех сил пытается избежать операции ЦАХАЛа в Шхеме
15.10.2022 19:11 Ольга Белозерова

ПА изо всех сил пытается избежать операции ЦАХАЛа в Шхеме

Палестинские власти прилагают большие усилия, чтобы предотвратить крупную операцию ЦАХАЛа против террористов, принадлежащих к группировке "Львиное логово" в Шхеме.

Об этом заявил в субботу палестинский чиновник в Рамалле, сообщает Jerusalem Post.

Чиновник, попросивший не называть его имени, сказал, что ПА проинформировала Израиль и другие стороны об усилении давления на террористов, чтобы они сложили оружие и сдались палестинским силам безопасности.

Представитель ПА выразил опасения, что операция ЦАХАЛа против "Львиного логова" вызовет дальнейшее ухудшение ситуации не только в Шхеме, но и в других частях Иудеи и Самарии.

"Мы считаем, что еще не поздно найти решение проблемы "Львиного логова". Наш долг - избавить наш народ от большего кровопролития", - заявил он. 

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