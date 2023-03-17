



Террористы угрожают местью за смертоносный рейд ЦАХАЛа в Дженине

ХАМАС и палестинский "Исламский джихад" разразились новыми угрозами в адрес Израиля из-за рейда ЦАХАЛа в районе Дженина, в результате которого были ликвидированы четыре террориста.



Об этом сообщает Israel Hayom.



Двое ликвидированных находились в розыске. Именно они и были целью спецоперации. Террористы участвовали в планировании и совершении нападений на израильтян. Террористические группировки объявили, что израильские военные действовали под прикрытием, замаскировавшись под палестинцев.



"Израильтяне осуществили трусливое убийство бойцов сопротивления", - объявила группировка "Исламского джихада" из Дженина.



Уточняется, что один из ликвидированных был одной из ведущих фигур в группировке. Второй был членом ХАМАСа.



"Наши люди способны причинить вред Израилю и заставить его поплатиться за свои преступления", — объявили в ХАМАСе.



"Исламский джихад" тоже пригрозил местью за то, что ЦАХАЛ "сделал в Дженине". По данным минздрава ПА, среди ликвидированных оказались 29-летний Юсеф Шрим, 28-летний Нидал Хазим и 16-летний Омар Авадин. Личность четвертого не раскрывается.