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США о теракте в Иерусалиме: отвратительно и бессовестно
10.02.2023 22:00 Алина Груднева

США о теракте в Иерусалиме: отвратительно и бессовестно

Соединенные Штаты Америки решительно осуждают теракт в Иерусалиме, совершенный в пятницу, 10 февраля.

С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, США осуждают массовую давку, в результате которой были убиты 20-летний мужчина и 6-летний мальчик, а еще пять человек получили ранения.

Блинкен подчеркнул, что подобное умышленное причинение вреда невиновным гражданам является "отвратительным и бессовестным" актом.

"Мы твердо стоим на стороне Израиля перед лицом этого нападения", - сказал Блинкен.

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