



США о теракте в Иерусалиме: отвратительно и бессовестно

Соединенные Штаты Америки решительно осуждают теракт в Иерусалиме, совершенный в пятницу, 10 февраля.



С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.



По его словам, США осуждают массовую давку, в результате которой были убиты 20-летний мужчина и 6-летний мальчик, а еще пять человек получили ранения.



Блинкен подчеркнул, что подобное умышленное причинение вреда невиновным гражданам является "отвратительным и бессовестным" актом.



"Мы твердо стоим на стороне Израиля перед лицом этого нападения", - сказал Блинкен.