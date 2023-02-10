США о теракте в Иерусалиме: отвратительно и бессовестно
Соединенные Штаты Америки решительно осуждают теракт в Иерусалиме, совершенный в пятницу, 10 февраля.
С таким заявлением выступил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, США осуждают массовую давку, в результате которой были убиты 20-летний мужчина и 6-летний мальчик, а еще пять человек получили ранения.
Блинкен подчеркнул, что подобное умышленное причинение вреда невиновным гражданам является "отвратительным и бессовестным" актом.
"Мы твердо стоим на стороне Израиля перед лицом этого нападения", - сказал Блинкен.
February 10, 2023