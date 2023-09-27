Среди целей - Бен-Гвир: разоблачена ячейка, действовавшая по указанию Ирана
ШАБАК задержал троих палестинцев и двоих представителей арабского сектора Израиля, завербованных Ираном.
Соответствующая информация была разрешена к публикации 27 сентября.
По версии следствия, Иран завербовал фигурантов дела для совершения терактов в Израиле и политических убийств. Среди целей Исламской Республики оказались министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир и бывший член Кнессета Иегуда Глик.
Арестованы трое палестинцев в возрасте 34, 45 и 47 лет, а также жители Израиля в возрасте 18 и 23 года.
Двум палестинцам, проживавшим в Иордании, иранские кураторы приказали помочь в контрабанде незаконных боеприпасов и собрать разведданные о высокопоставленных и общественных деятелях. Подозреваемых просили также помочь в вербовке и поджигать автомобили граждан Израиля.
שב"כ סיכל תשתית טרור איראנית בישראל: נערכו לפגוע בשר בן גביר ובח"כ לשעברhttps://t.co/n9gOw3Bbro pic.twitter.com/TpSod2hEgX— החדשות - N12 (@N12News) September 27, 2023