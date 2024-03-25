



Совбез ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе, США воздержались от вето

Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня между Израилем и ХАМАСом в Газе и немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, после того как США воздержались от голосования.



Остальные 14 членов совета проголосовали за резолюцию, которая была предложена 10 избранными членами органа.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Резолюция требует немедленного прекращения огня на время священного для мусульман месяца Рамадан, который заканчивается через две недели.



Она также требует немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, удерживаемых террористическими группировками в Газе с момента кровавой бойни, устроенной ХАМАСом 7 октября.



Резолюция Совета Безопасности также "подчеркивает срочную необходимость расширения потока гуманитарной помощи и усиления защиты гражданских лиц во всей Газе и вновь требует отмены всех барьеров на пути предоставления гуманитарной помощи в широких масштабах".



