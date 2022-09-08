



Солдат, раненый в районе Биньямин: "Я чудом остался жив"

Солдат ЦАХАЛа, на которого прошлым вечером напал террорист с молотком, рассказал о нападении.



"Он поднес молоток к моему виску. Я чудом остался жив. Еще у него в сумке был нож", - сказал военнослужащий, сообщает KAN.



Солдат отметил: "Если бы я потерял сознание от молотка и получил бы ножевое ранение, никто бы не знал, где я был".



Напомним, что в результате атаки солдат получил легкое ранение лица, ему была оказана медицинская помощь.



Атака произошла недалеко от палестинской деревни Байтин, расположенной к северо-востоку от Рамаллы в районе Биньямин. Солдат открыл огонь по террористу и ликвидировал его.



В ЦАХАЛе заявили об инциденте: "Быстрая реакция солдата, который пришел в себя в течение нескольких секунд после нападения с молотком, предотвратила серьезное нападение, которое могло закончиться его смертью".