Солдат, раненый в районе Биньямин: "Я чудом остался жив"
Солдат ЦАХАЛа, на которого прошлым вечером напал террорист с молотком, рассказал о нападении.
"Он поднес молоток к моему виску. Я чудом остался жив. Еще у него в сумке был нож", - сказал военнослужащий, сообщает KAN.
Солдат отметил: "Если бы я потерял сознание от молотка и получил бы ножевое ранение, никто бы не знал, где я был".
Напомним, что в результате атаки солдат получил легкое ранение лица, ему была оказана медицинская помощь.
Атака произошла недалеко от палестинской деревни Байтин, расположенной к северо-востоку от Рамаллы в районе Биньямин. Солдат открыл огонь по террористу и ликвидировал его.
В ЦАХАЛе заявили об инциденте: "Быстрая реакция солдата, который пришел в себя в течение нескольких секунд после нападения с молотком, предотвратила серьезное нападение, которое могло закончиться его смертью".