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Солдат, раненый в районе Биньямин: "Я чудом остался жив"
08.09.2022 08:22 Ольга Белозерова

Солдат, раненый в районе Биньямин: "Я чудом остался жив"

Солдат ЦАХАЛа, на которого прошлым вечером напал террорист с молотком, рассказал о нападении.

"Он поднес молоток к моему виску. Я чудом остался жив. Еще у него в сумке был нож", - сказал военнослужащий, сообщает KAN.

Солдат отметил: "Если бы я потерял сознание от молотка и получил бы ножевое ранение, никто бы не знал, где я был". 

Напомним, что в результате атаки солдат получил легкое ранение лица, ему была оказана медицинская помощь.

Атака произошла недалеко от палестинской деревни Байтин, расположенной к северо-востоку от Рамаллы в районе Биньямин. Солдат открыл огонь по террористу и ликвидировал его.

В ЦАХАЛе заявили об инциденте: "Быстрая реакция солдата, который пришел в себя в течение нескольких секунд после нападения с молотком, предотвратила серьезное нападение, которое могло закончиться его смертью". 

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