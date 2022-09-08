



Террорист атаковал солдата ЦАХАЛа с молотком в районе Биньямин

Минувшей ночью террорист с молотком пытался атаковать солдата ЦАХАЛа, находящегося на военном посту возле палестинской деревни Байтин, расположенной к северо-востоку от Рамаллы, в районе Биньямин.



Как сообщает "Аруц Шева", израильский солдат открыл ответный огонь и ликвидировал террориста. Как утверждается, на теле террориста был обнаружен нож.



Солдат получил легкое ранение в лицо, ему была оказана медицинская помощь на месте.



Ночью во вторник израильские силы безопасности арестовали 25 разыскиваемых лиц, подозреваемых в террористической деятельности и изъяли оружие в ходе серии контртеррористических рейдов в Иудее и Самарии.



Всего с начала масштабной операции "Волнорез" были задержаны около 1500 подозреваемых и предотвращены сотни терактов. Об этом ранее на этой неделе рассказал начальник Генштаба ЦАХАЛа Авив Кохави.