



Шестеро заключенных намерены объявить о начале голодовки

Шестеро заключенных в израильских тюрьмах объявили о намерении провести голодовку.



Такое заявление они сделали во вторник, 21 марта.



Голодовку хотят провести заключенные в тюрьмах Нафха, Кециот, Рамон и Гильбоа. В ответ в ШАБАС объявили, что примут дисциплинарные меры в отношении их.



"ШАБАС проявит нулевую терпимость к нарушениям порядка и дисциплины и, как всегда, будет действовать профессионально и решительно перед лицом любой угрозы", — сказано в заявлении.



По данным WAFA, голодовку объявляют заключенные из-за отказа ШАБАСа отменить "введенные против них репрессивные меры".