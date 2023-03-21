Новости » Арабо-израильский конфликт
Шестеро заключенных намерены объявить о начале голодовки
21.03.2023 21:24 Алина Груднева

Шестеро заключенных намерены объявить о начале голодовки

Шестеро заключенных в израильских тюрьмах объявили о намерении провести голодовку.

Такое заявление они сделали во вторник, 21 марта.

Голодовку хотят провести заключенные в тюрьмах Нафха, Кециот, Рамон и Гильбоа. В ответ в ШАБАС объявили, что примут дисциплинарные меры в отношении их.

"ШАБАС проявит нулевую терпимость к нарушениям порядка и дисциплины и, как всегда, будет действовать профессионально и решительно перед лицом любой угрозы", — сказано в заявлении.

По данным WAFA, голодовку объявляют заключенные из-за отказа ШАБАСа отменить "введенные против них репрессивные меры".

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы