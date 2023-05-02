



ШАБАС: смерть высокопоставленного члена Исламского джихада чревата эскалацией

Смерть высокопоставленного члена палестинского "Исламского джихада" Хадера Аднана, который голодал в израильской тюрьме с 5 февраля, чревата эскалацией на разных уровнях.



Такое предупреждение сделали в ШАБАС после оценки ситуации.



Аднан скончался после 86 дней голодовки. Его нашли без сознания в его камере в следственном изоляторе Ницан. После этого в больнице Асаф Ха Рофе были вынуждены констатировать его смерть.



Сотрудники ШАБАСа готовы к беспорядкам со стороны других заключенных, а именно, к поджогам, нападениям на тюремный персонал и агрессии из Газы. На совещании по оценке ситуации присутствовали министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир. По данным Israel Hayom, в тюрьмах содержится около 460 членов "Исламского джихада".



"Есть радикальные заключенные, которые нападали на надзирателей. Мы предполагаем, что будут беспорядки в тюрьмах, извне и даже нападения из Газы", - сказано в заявлении.



В связи со смертью Аднана в тюрьме, где он содержался, выдали инструкции к высокой оперативной бдительности.