Ребенок, пострадавший во время рейда в Дженине, скончался в больнице

12-летний палестинец погиб после военного рейда в Дженине, о чем сообщил минздрав ПА.



Согласно информации, 12-летний Махмуд ас-Самуди из деревни Ямун, получивший несколько недель назад тяжелые ранения в ходе столкновений с израильскими военными в Дженине, скончался сегодня в больнице.



28 сентября 2022 года погибший ребенок вместе с другими подростками и молодыми мужчинами забрасывал камнями израильскую военную технику.



В ЦАХАЛе сообщили, что в ходе рейда был задержан 25-летний член "Исламского джихада", который подозревается в планировании и осуществлении недавних нападений со стрельбой на военнослужащих ЦАХАЛа в Иудее и Самарии.

