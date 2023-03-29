



Раскрыты подробности предотвращенного теракта против евреев в Афинах

На следующий день после того, как греческие власти сообщили об аресте двух пакистанских террористов за заговор с целью нападения на еврейские цели в Афинах, появились новые подробности о террористах и предотвращенном нападении.



Греческие СМИ сообщили сегодня, что в ходе обысков, проведенных в домах террористов, было обнаружено множество предметов, которые помогли бы им совершить теракт, в том числе десять мобильных телефонов, два компьютера, карты памяти и многое другое.



Кроме того, греческие следователи выявили ряд сообщений, которыми террористы обменивались при подготовке к теракту, включая фото и видео, в которых также фигурировали планы похищения и убийства граждан Израиля.



Следователи в Греции все еще пытаются найти других подозреваемых, которые сотрудничали с двумя пакистанскими террористами и, возможно, все еще свободно перемещаются по Греции. Двое арестованных подозреваемых предстанут перед судом по обвинению в террористических преступлениях, а третий человек, подозреваемый в планировании теракта и находящийся в Иране, будет заочно предан суду по обвинению в терроризме.



Израильский Моссад оказал помощь греческим властям и предоставил им информацию, которая помогла арестовать двух террористов и раскрыть дополнительную информацию о запланированных атаках, включая связи, которые они установили с иранцами, стоявшими за планированием атаки. “Моссад помогал Афинам в этом серьезном деле, включая разоблачение связей с Ираном двух арестованных пакистанских подозреваемых. и их связь с Ираном.



Подозреваемые были частью широкой иранской сети, действовавшей из Ирана и во многих странах. Это еще один пример того, как Иран пытается использовать терроризм против израильских и еврейских целей за рубежом”, — говорится в заявлении Моссад.



По первым данным расследования относительно пакистанских террористов, стоящий за терактом 30-летний мужчина из Ирана заказал отравляющий газ, который должен был затопить ресторан рядом с домом Хабада в Афинах и нанести вред как можно большему количеству людей. Израильтянам, насколько это возможно. Там же террористы планировали взорвать газовый баллон. В попытке вызвать как можно больше жертв он также пообещал террористам выплату в размере 16 000 евро за каждую жертву израильтянина.



