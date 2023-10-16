



Ракетные корабли "Саар 6", “Ахи-Оз” и “Ахи-Маген” на боевом задании: видео

Новейшие ракетные корабли ЦАХАЛ "Саар 6", “Ахи-Оз” и “Ахи-Маген” в рамках боевых действий нанесли удары с поверхности моря в сторону Газы. В ходе атак были поражены объекты по производству оружия, аванпост и наблюдательный пункт военно-морских сил ХАМАС.



Ракетные корабли несут 18 боевых систем производства “кахоль лаван”, которые являются одними из самых совершенных в мире и обладают возможностями точной стрельбы.