Ракетные корабли "Саар 6", “Ахи-Оз” и “Ахи-Маген” на боевом задании: видео
Новейшие ракетные корабли ЦАХАЛ "Саар 6", “Ахи-Оз” и “Ахи-Маген” в рамках боевых действий нанесли удары с поверхности моря в сторону Газы. В ходе атак были поражены объекты по производству оружия, аванпост и наблюдательный пункт военно-морских сил ХАМАС.
Ракетные корабли несут 18 боевых систем производства “кахоль лаван”, которые являются одними из самых совершенных в мире и обладают возможностями точной стрельбы.
ספינות הטילים החדשות ביותר בצה״ל מדגם ‘סער 6׳, אח״י עוז ואח״י מגן ביצעו במסגרת הלחימה תקיפות משטח הים לעבר רצועת עזה. במסגרת תקיפות אלה, נתקפו מתקן לייצור אמצעי לחימה, מוצב ועמדת תצפית של הכוח הימי של ארגון הטרור חמאס >> pic.twitter.com/z4BzuKR6G1— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 16, 2023