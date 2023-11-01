



Противоракетная оборона Израиля выходит на новый уровень

"Железный купол" - самая известная система защиты неба Израиля. Однако есть еще и система Arrow, которая во вторник, 31 октября впервые сбила баллистическую ракету, выпущенную по Израилю повстанцами хути из Йемена.



Система Arrow, разработанная компанией Israel Aerospace Industries совместно с оборонными ведомствами Израиля и США, "продемонстрировала сегодня, что Израиль обладает самой передовой технологией защиты от баллистических ракет на различных дальностях", - заявил генеральный директор и президент IAI Боаз Леви.



В 2017 году Arrow сбила сирийскую ракету класса "земля-воздух". Однако Узи Рубин, разработчик Arrow и научный сотрудник Иерусалимского института безопасности и стратегии, отметил, что баллистическая ракета из Йемена была гораздо более сложной целью, и именно для таких целей и создавалась Arrow.

Израиль теперь может доказать Ирану и остальным странам региона, что у него есть полностью готовая к эксплуатации противоракетная оборона против баллистических ракет.