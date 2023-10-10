



Президент Венесуэлы обвинил Израиль в геноциде палестинского народа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Израиль в геноциде палестинского народа, заявив, что в секторе Газа без разбора бомбят здания, в которых живут мирные жители.



Венесуэльский лидер подчеркнул, что Израиль неоднократно совершал массовые убийства в секторе Газа.



"В Газе без разбора бьют по зданиям, где живут мирные жители, везде бомбят, каждый день гибнут женщины и дети. Я призываю всех моих мусульманских братьев и сестер, христиан и иудеев во всем мире обратиться в ООН с призывом к немедленному прекращению огня", - отметил Мадуро.



Он подчеркнул, что мирные переговоры должны начаться как можно скорее, а независимое и суверенное палестинское государство должно быть создано в соответствии с резолюциями ООН.



Мадуро заявил, что они поддерживают призыв президента Палестины Махмуда Аббаса к созданию двух государств.