



Постпред ПА в ООН назвал умершего в тюрьме террориста "героем"

Постпред ПА в ООН Рияд Мансур назвал умершего после 86-дневной голодовки в израильской тюрьме члена "Исламского джихада" Хадера Аднана "героем".



По его словам, заключенный в ожидании суда был под административным арестом по обвинению в террористических актах.



"На наших заключенных было совершено массированное нападение. Он был среди сотен тех, кто длительное время находились под административным арестом. ООН должна требовать заслуживающего доверия расследование того, почему у него отняли жизнь из-за халатности со стороны израильских властей в отношении здравоохранения и отсутствия удовлетворения потребностей заключенных", — пожаловался Мансур.



Он также осудил удары Израиля по Газе в ответ на ракетные обстрелы, совершенные террористами. Как ни странно, об атаках ХАМАСа и "Исламского джихада" он "тактично" умолчал.



"Вчера наш народ в Газе пережил ночь ада, когда израильская армия и их авиация проявляли агрессию", — добавил он.



Постпред ПА в ООН поблагодарил Египет за посредничество в достижении соглашения о прекращении огня.



Напомним, что террористы атаковали Израиль в качестве "мести" за смерть Аднана. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАСа и "Исламского джихада" в Газе.



Министр внутренней безопасности Итамар Бен-Гвир был неудовлетворен "вялой" реакцией, из-за чего его фракция бойкотировала голосование на пленуме Кнессета. В ответ в "Ликуде" сказали ему, что в коалиции его никто не держит.

