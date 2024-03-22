



Посол Израиля в ООН призывает привлечь ХАМАС к ответственности

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан выступил после голосования по призыву к прекращению огня в Совете Безопасности, требуя, чтобы мир призвал ХАМАС к ответу за его участие в сопутствующем ущербе в Газе.



Сегодня утром Совет Безопасности ООН собрался на заседание по резолюции, предложенной Соединенными Штатами Америки в связи с войной в Газе.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан выступил на заседании после голосования по предложенной США резолюции, в ходе которого Китай и Россия наложили вето на это предложение.



Он начал свое выступление с вопроса о вето: "Американская резолюция - если бы она прошла - ознаменовала бы момент морали для ООН, место, где добро - зло, а справедливость - несправедливость. Это был бы первый случай, когда этот Совет - или любой другой орган ООН - осудил бы ХАМАС и его жестокую резню. Но, к сожалению, по чисто политическим причинам эта резолюция не была принята, и террористы могут продолжать пользоваться тем, что Совет обеляет их преступления".



Эрдан обратился к предыдущим резолюциям ООН по войне: "В то время как Израиль защищает свое будущее от тех, кто стремится к нашему уничтожению, все органы ООН посвятили свои обсуждения только ситуации в Газе и жертвам среди гражданского населения. Цифры, предоставленные террористами, разбрасываются и цитируются, как будто они являются словом Божьим. Однако, по сути, эти цифры - всего лишь ложь ХАМАСа, которую ООН так охотно повторяет".



Он потребовал сменить тон: "Для Израиля каждая смерть гражданского населения - это трагедия! Для ХАМАСа гибель мирных жителей - это стратегия. И, к сожалению, вы играете в стратегию ХАМАСа именно так, как они и предсказывали". Осудите туннели под школами! Осудите использование больниц для террора! Привлеките ХАМАС к ответственности!"

Эрдан также опроверг многочисленные сообщения о том, что Газа находится на грани голода: "То же самое можно сказать и о клеветнических измышлениях о голоде в Газе. Это тоже пропаганда ХАМАСа, которую ООН решила поддержать. Израиль не устанавливает абсолютно никаких ограничений на поступление гуманитарной помощи в Газу, и на сегодняшний день в анклав поступило 341 090 тонн помощи на более чем 18 283 грузовиках. Любая страна, которая захочет предоставить больше помощи - мы будем способствовать ее поступлению. Единственная причина, по которой жителям Газы не хватает помощи, заключается в том, что ХАМАС грабит ее и забирает большую часть себе. Пока ХАМАС находится у власти, экономическая ситуация в Газе будет разрушаться".



В своем заявлении Эрдан также ответил на международные призывы к Израилю воздержаться от наземного наступления в Рафиахе. "Совет выразил свою озабоченность по поводу операции в Рафиахе. Но позвольте мне внести ясность: нет ни одной страны, которая стремилась бы избежать операции в Рафиахе больше, чем Израиль! Разве это ваших сыновей и дочерей вы посылаете в бой? Нет! Это наши дети приносят высшую жертву, защищая свою родину. Нельзя погасить огонь, потушив большую его часть. Огонь вырастет снова и распространится. Именно это и произойдет без операции в Рафиахе. Если у Совета есть другие идеи о том, как уничтожить террористическую группировку, не входя в Рафиах, мы с удовольствием их выслушаем".



