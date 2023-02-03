



Попытка теракта возле Шхема: у палестинца нашли предсмертную записку

В кармане у палестинца, застреленного сегодня на въезде в Шхем при попытке теракта, найдена предсмертная записка.



Об этом сообщает Ynet, не указывая подробности о ее содержании.



Уточняется, что перед попыткой теракта был обстрелян автомобиль с израильтянами, ехавший в районе Рамаллы. Жертв среди находящихся в салоне нет, а само транспортное средство получило повреждения. Выясняются подробности и возможность связи между двумя инцидентами.



Напомним, что палестинец вышел из машины и попытался отобрать оружие у солдата. На требование остановиться он не отреагировал. В итоге, солдаты открыли огонь сначала в воздух, а потом по подозреваемому, который в итоге скончался.