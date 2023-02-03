



Попытка теракта возле Шхема: террорист убит

В пятницу, 3 февраля, поступили сообщения о попытке теракта в Самарии.



Уточняется, что неизвестный попытался украсть оружие у солдата ЦАХАЛа.



Находившиеся там военные молниеносно среагировали. По подозреваемому был открыт огонь. Террорист был нейтрализован.



Согласно обновленным данным, возле южного въезда в Наблус палестинец вышел из автомобиля и напал на одного из солдат. На требование остановиться он не отреагировал. Сначала солдаты выстрелили в воздух, после чего выпустили в него две пули.



Подозреваемый погиб позже. Оружия при нем не было. Потерь среди израильских военных нет.

