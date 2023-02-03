Попытка теракта возле Шхема: террорист убит
В пятницу, 3 февраля, поступили сообщения о попытке теракта в Самарии.
Уточняется, что неизвестный попытался украсть оружие у солдата ЦАХАЛа.
Находившиеся там военные молниеносно среагировали. По подозреваемому был открыт огонь. Террорист был нейтрализован.
Согласно обновленным данным, возле южного въезда в Наблус палестинец вышел из автомобиля и напал на одного из солдат. На требование остановиться он не отреагировал. Сначала солдаты выстрелили в воздух, после чего выпустили в него две пули.
Подозреваемый погиб позже. Оружия при нем не было. Потерь среди израильских военных нет.
פלסטיני שניסה להיכנס לעמדה צבאית בשומרון ולתקוף כח מילואים - נורה על ידו. מותו נקבע בהמשך. הפלסטיני לא נענה לקריאות הכח הצבאי לעצור, החיילים ירו קודם באוויר ואז ירו 2 כדורים לעברו. הפלסטיני לא היה חמוש@carmeldangor @ItayBlumental pic.twitter.com/FzgXB9qR6D— כאן חדשות (@kann_news) February 3, 2023