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Попытка теракта возле Шхема: террорист убит
03.02.2023 17:15 Алина Груднева

Попытка теракта возле Шхема: террорист убит

В пятницу, 3 февраля, поступили сообщения о попытке теракта в Самарии.

Уточняется, что неизвестный попытался украсть оружие у солдата ЦАХАЛа.

Находившиеся там военные молниеносно среагировали. По подозреваемому был открыт огонь. Террорист был нейтрализован. 

Согласно обновленным данным, возле южного въезда в Наблус палестинец вышел из автомобиля и напал на одного из солдат. На требование остановиться он не отреагировал. Сначала солдаты выстрелили в воздух, после чего выпустили в него две пули. 

Подозреваемый погиб позже. Оружия при нем не было. Потерь среди израильских военных нет.
 

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