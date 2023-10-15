



Подтверждены фотографии сожженных и обезглавленных младенцев

Газета Jerusalem Post, основываясь на проверенных фотографиях тел погибших, подтверждает, что сообщения о сожжении и обезглавливании младенцев во время штурма Кфар-Азы, предпринятого ХАМАСом, соответствуют действительности.



Фотографии были показаны госсекретарю США Энтони Блинкену во время его визита в Израиль в четверг Управлением общественной дипломатии канцелярии премьер-министра. Позже фотографии были опубликованы канцелярией премьер-министра в Twitter.



В последние два дня террористическое движение ХАМАС развернуло кампанию, отрицающую факт похищения, убийства и насилия над мирными жителями во время нападения на юг Израиля.

