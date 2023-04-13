



План Ирана: в случае тотальной атаки ракет Железного Купола хватит на 2-3 часа

Известный израильский арабист, лектор Университета Бар-Илан доктор Мордехай Кедар опубликовал тревожное предупреждение о ближайших планах руководства исламской республики Иран.



Кедар указывает на то, что мало кто следит за новостями из Ирака - и совершенно напрасно. Невозможно, чтобы общественность Израиля также не знала о них, и в частности о том, что эти вопросы касаются Израиля, его безопасности и существования, гораздо больше, чем граждан Ирака.



Кедар пишет: “Источник, которого я знаю уже много лет - эмигрант с Ближнего Востока, сторонник Израиля, живущий в Европе и поддерживающий постоянные контакты с людьми в Иране и Ираке - передал мне их оценку того, что Иран планирует в обозримом будущем начать комбинированную атаку против Израиля, в которой будут задействованы все имеющиеся в его распоряжении силы в арабских странах:



В Ливане - Хизбалла и ХАМАС со многими тысячами ракет и БПЛА, некоторые из них точные.



В Сирии - 17 про-иранских милиций ("ополченцев"), вооруженных и готовых: Фатимьюн, Зинбиун, Нуджабаа, Хизбалла, Бригада Абу аль-Фахаля, Атсааб Ахль аль-Хак, Катаеб Хорасани и другие. Иран передал Сирии очень большое количество ракет и БПЛА, и они готовы к запуску.



В Ираке - десятки милиций, вооруженных ракетами и БПЛА.



В Йемене - хути, у которых есть ракеты и БПЛА большой дальности, достигающие Израиля.



В Газе - Хамас и Исламский джихад с ракетами, способными вывести из строя базы Армии обороны и ВВС Израиля.



Вполне вероятно, что Иран не будет ничего посылать со своей территории в Израиль, чтобы не подвергать себя риску ответной реакции.



Вот такая оценка, которая пришла ко мне из Ирака. Отсюда моя интерпретация.



Под предлогом обязанности мусульманского мира спасти мечеть Аль-Акса от израильской оккупации и угнетения, Иран проведет поэтапную, всеобъемлющую, интегрированную и скоординированную атаку на Израиль. Первая фаза будет представлять собой шквал ракет и БПЛА со всех вышеупомянутых площадок вместе, и, по иранским оценкам, запас ракет-перехватчиков "Железный купол" иссякнет в течение двух-трех часов после начала воздушной атаки, после чего израильское небо будет открыто, а ВВС будет причинен существенный ущерб, в результате чего их эффективность радикально сократится.



Первая фаза, воздушная, будет сопровождаться кибератакой на израильские инфраструктурные системы. После целого дня кибератаки и шквала ракет и БПЛА, которые поразят базы ВВС, базы ВМФ, армейские базы, электричество, вычислительную технику, связь, дорожную и водную инфраструктуру, начнется вторая фаза: скоординированная наземная атака из Ливана, Сирии и Газы пехотой, на мотоциклах и квадроциклах, оснащенных противотанковым оружием, они преодолеют препятствия и атакуют израильские наземные силы, чтобы как можно быстрее достичь еврейских поселений.



Расчет иранцев состоит в том, что мобилизация резервов займет несколько дней и в лучшем случае будет частичной из-за мятежей по всей стране. Подкрепления ЦАХАЛа не прибудут вовремя на различные фронты, и поэтому регулярные силы развалятся в течение нескольких часов перед лицом наземной атаки, как это произошло в районе Суэцкого канала и на Голанах во время Войны Судного Дня. Вторжение наземных сил из Сирии, Ливана и Газы будет сосредоточено на израильских поселениях с целью деморализовать израильскую общественность и заставить правительство капитулировать, чтобы спасти жизни многих израильтян, которые будут захвачены арабскими и иранскими милициями. Израильские СМИ и особенно группы социальных сетей будут усиливать панику среди израильской общественности.



Неясно, какую роль иранцы приписывают палестинцам в войне. Однако вполне вероятно, что ХАМАС и Палестинская автономия подтолкнут их к тому, чтобы сделать все возможное для причинения вреда израильтянам, армии, полиции и гражданским лицам, передвигающимся по дорогам, в дополнение к нападениям на поселения и военные базы.



Также иранцы рассчитывают на то, что арабы в Галилее и Негеве выступят против ЦАХАЛа и государства. Они будут совершать такие диверсии, как блокирование дорог, повреждение мостов, разлив нефти на дорогах, блокирование перекрестков, повреждение высоковольтных линий и нападение на еврейские поселения. Поскольку Национальная гвардия пока не действует, эти действия нанесут Израилю большой ущерб".