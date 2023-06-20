



Палестинцы в Шхеме раздают сладости, чтобы отпраздновать теракт возле Эли

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, как палестинцы раздают сладости в городе Шхем в ПА, чтобы отпраздновать террористическую атаку, в результате которой погибли четверо израильтян возле поселения Эли.



На фотографиях изображена тарелка со сладостями с надписью “кровь за кровь”.





*🅰️📷 الدم بالدم ..* توزيع حلويات في نابلس، بعد عملية مستوطنة "عيلي". pic.twitter.com/biDfe4eJ46 — أحرار برس (@PsAhrar) June 20, 2023

*نابلس البلدة القديمة*

*توزيع حلويات الدم بالدم* pic.twitter.com/vsaRej5yAG — حركة فتح - الصفحة الرسمية (@fateh_pal65) June 20, 2023

На другом снимке мужчины раздают выпечку с таким же знаком.