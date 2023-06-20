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Палестинцы в Шхеме раздают сладости, чтобы отпраздновать теракт возле Эли
20.06.2023 17:57 Наталья Богинская

Палестинцы в Шхеме раздают сладости, чтобы отпраздновать теракт возле Эли

На фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, как палестинцы раздают сладости в городе Шхем в ПА, чтобы отпраздновать террористическую атаку, в результате которой погибли четверо израильтян возле поселения Эли.

На фотографиях изображена тарелка со сладостями с надписью “кровь за кровь”.

На другом снимке мужчины раздают выпечку с таким же знаком.

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