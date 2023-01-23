



Палестинцы пытаются помешать депутатам "Ликуда" посетить Хан Аль-Ахмар

Сотни палестинцев собрались, чтобы помешать группе депутатов "Ликуда" посетить незаконный аванпост Хан Аль-Ахмар.



Об этом сообщает "Аруц Шева", отмечая, что на месте работают силы полиции.



Визит в Хан Аль-Ахмар был организован после реакции правительства на решение БАГАЦа и заявление члена парламента от "Ликуда" Дани Данона, который сказал: "Нарушители закона не запугают нас. Мы будем там сегодня утром и мы позаботимся о том, чтобы это место было очищено, как того требует закон".