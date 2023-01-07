



Отчет: ХАМАС отклонил сделку по обмену с Израилем

Террористическая организация ХАМАС отклонила предложение Египта об освобождении израильских военнопленных в обмен улучшение условий жизни в Газе.



Об этом сообщил старший аналитик по военным вопросам сайта Ynet, журналист Рон Бен- Ишай.



По словам высокопоставленных источников, покидающий свой пост координатор по делам заключенных и пропавших без вести Ярон Блюм выступил с инициативой положить конец этой проблеме и выдвинул соответствующее предложение через Египет. В ответ ХАМАС отверг сделку.



Предложение Блюма по обмену включало в себя обязательство Израиля улучшить условия жизни жителей Газы на длительный период.