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Отчет: ХАМАС отклонил сделку по обмену с Израилем
07.01.2023 15:30 Алина Груднева

Отчет: ХАМАС отклонил сделку по обмену с Израилем

Террористическая организация ХАМАС отклонила предложение Египта об освобождении израильских военнопленных в обмен улучшение условий жизни в Газе.

Об этом сообщил старший аналитик по военным вопросам сайта Ynet, журналист Рон Бен- Ишай.

По словам высокопоставленных источников, покидающий свой пост координатор по делам заключенных и пропавших без вести Ярон Блюм выступил с инициативой положить конец этой проблеме и выдвинул соответствующее предложение через Египет. В ответ ХАМАС отверг сделку.

Предложение Блюма по обмену включало в себя обязательство Израиля улучшить условия жизни жителей Газы на длительный период.

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