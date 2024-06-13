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Опрос: 73% палестинцев поддерживают решение ХАМАС начать атаку 7 октября
13.06.2024 15:18 MIGnews.com

Опрос: 73% палестинцев поддерживают решение ХАМАС начать атаку 7 октября

Сегодня Палестинский центр политических исследований и исследований опубликовал обширное исследование, проведенное им в конце мая, по ряду актуальных вопросов, связанных с нынешней войной.

В опросе приняли участие около 1570 участников, половина из них из Иудеи и Самарии, а половина из Газы.

Если посмотреть сверху, опрос показывает тенденцию к росту поддержки палестинским обществом ХАМАС и его действий, а также уверенность в том, что он выиграет войну и сохранит контроль над Газой даже после нее.

Вот различные данные опроса:

73% респондентов ответили: ХАМАС принял правильное решение, когда начал войну 7 октября – это самый высокий показатель по этому вопросу с начала войны.

96% палестинцев, которые не смотрели видео 7 октября, не верят, что ХАМАС совершал зверства против израильского мирного населения.

54% палестинцев, просмотревших видео 7 октября, не верят, что ХАМАС совершал зверства против израильского мирного населения.

79% респондентов считают, что ХАМАС выиграет войну – это самый высокий показатель с начала войны.

61% респондентов опроса предпочитают, чтобы ХАМАС продолжал управлять Газой после войны (71% жителей Западного берега и 46% жителей Газы предпочитают, чтобы это было так).

В случае выборов президента ПА между Махмудом Аббасом и Исмаилом Ханией Махмуд Аббас наберет 5% голосов, а Исмаил Хания - 46% голосов. 46% заявили, что не будут голосовать на выборах.

Уровень поддержки ХАМАС и ФАТХ на всеобщих выборах:

17% поддержат ФАТХ
41% поддержат ХАМАС

Только 32% респондентов опроса поддерживают решение о создании двух государств для двух народов.

52% поддерживают вооруженную борьбу как способ положить конец оккупации и создать независимое палестинское государство.

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