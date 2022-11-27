Операция Волнорез в Иудее и Самарии: пятеро арестованных
В ночь на 27 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Всего за ночь были арестованы пять человек, двое из которых подозреваются в причастности к террористической деятельности.
В ходе операции было обнаружено и изъято незаконное оружие. Пострадавших среди израильских сил безопасности нет.
Арестованные переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.
כמו כן, הכוחות עצרו שני מבוקשים בכפר אל מועייר שבמרחב החטיבה המרחבית בנימין.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) November 27, 2022
אין נפגעים לכוחותינו.
חמשת המבוקשים שנעצרו הועברו להמשך חקירת כוחות הביטחון pic.twitter.com/4u01z2jmJQ