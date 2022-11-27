



Операция Волнорез в Иудее и Самарии: пятеро арестованных

В ночь на 27 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Всего за ночь были арестованы пять человек, двое из которых подозреваются в причастности к террористической деятельности.

В ходе операции было обнаружено и изъято незаконное оружие. Пострадавших среди израильских сил безопасности нет.

Арестованные переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.