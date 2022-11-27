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Операция Волнорез в Иудее и Самарии: пятеро арестованных | Фото: ЦАХАЛ
27.11.2022 09:09 Алина Груднева

Операция Волнорез в Иудее и Самарии: пятеро арестованных

В ночь на 27 ноября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в рамках контртеррористической операции Волнорез в Иудее и Самарии.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Всего за ночь были арестованы пять человек, двое из которых подозреваются в причастности к террористической деятельности.
 
В ходе операции было обнаружено и изъято незаконное оружие. Пострадавших среди израильских сил безопасности нет.
 
Арестованные переданы ШАБАКу для дальнейшего расследования.

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