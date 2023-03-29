



Операция "Волнорез": арестованы шестеро подозреваемых в Иудее и Самарии

Солдаты ЦАХАЛа, ШАБАК и МАГАВ провели рейд сегодня ночью, чтобы арестовать шесть разыскиваемых лиц в Иудее и Самарии.



В ходе операции в Шхеме силы безопасности вступили в перестрелку с вооруженными боевиками. Подозреваемые также бросали в солдат камни и самодельные взрывные устройства.



Силовики арестовали двух разыскиваемых лиц в деревне Бейт-Рима в районе бригады Ефрема. Во время рейда возникли беспорядки, в ходе которых подозреваемые забросали солдат камнями и подожгли шины. Силы безопасности применили средства по разгону демонстраций.

