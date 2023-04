На месте теракта на перекрестке Хамра найдены 22 гильзы

Полиция предоставила предварительные данные расследования сегодняшнего теракта на перекрестке Хамра в Иорданской долине.



Уточняется, что террористы ждали на обочине, пока не приблизился израильский автомобиль.



После этого они врезались в транспортное средство, заставив его свернуть с дороги. Выйдя из машины они открыли огонь.



На месте теракта правоохранители нашли не менее 22 гильз. После атаки террористы бросили свой автомобиль и скрылись либо пешком, либо на другом транспортном средстве.



IDF forces are blocking roads in the area and have started searching for the terrorists pic.twitter.com/Ww4M42MTAC