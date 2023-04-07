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На месте теракта на перекрестке Хамра найдены 22 гильзы
07.04.2023 12:40 Алина Груднева

На месте теракта на перекрестке Хамра найдены 22 гильзы

Полиция предоставила предварительные данные расследования сегодняшнего теракта на перекрестке Хамра в Иорданской долине.

Уточняется, что террористы ждали на обочине, пока не приблизился израильский автомобиль.

После этого они врезались в транспортное средство, заставив его свернуть с дороги. Выйдя из машины они открыли огонь.

На месте теракта правоохранители нашли не менее 22 гильз. После атаки террористы бросили свой автомобиль и скрылись либо пешком, либо на другом транспортном средстве.
 

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