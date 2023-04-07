



Появились новые подробности подлого расстрела на перекрестке Хамра

Террористы на перекрестке Хамра в Иорданской долине заставили израильский автомобиль свернуть с дороги.



По данным Walla, об этом сообщил военный источник.



По его словам, палестинцы столкнулись с автомобилем, в результате чего транспортное средство слетело в кювет. После этого террористы вышли из машины и открыли огонь.



Напомним, что в результате расстрела автомобиля, две женщины в возрасте 20 лет погибли на месте, еще одна 45-летняя пострадавшая получила тяжелые ранения.



По данным арабских СМИ, теракт устроили двое палестинцев. Им удалось скрыться. В настоящее время ведется их поиск.



