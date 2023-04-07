



Теракт на перекрестке Хамра: комментарий MDA о жертвах и раненой

Убитыми в результате теракта в Иорданской долине на перекрестке Хамра оказались две женщины в возрасте около 20 лет.



Под данным 13 канала, об этом сообщили в MDA.



Тяжело раненой оказалась женщина в возрасте примерно 40 лет. Она была эвакуирована в критическом состоянии на вертолете в больницу "Хадасса Эйн Керем" в Иерусалиме с множественными повреждениями. Она находится в реанимации.



"Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели израильский автомобиль с тремя женщинами, пострадавшими в аварии, и палестинскую машину. Из машины были извлечены две молодые женщины в возрасте около 20 лет без сознания, без пульса и дыхания, с множественными травмами. После медицинской проверки на месте была подтверждена их смерть. Женщина около 40 лет получила тяжелые множественные травмы, и мы боремся за ее жизнь", - сообщили в MDA.



Напомним, что террористы расстреляли машину. В настоящее время ЦАХАЛ разыскивает подозреваемых в нападении.