



Теракт в Иорданской долине: официальное заявление ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля предоставила официальный комментарий о теракте на перекрестке Хамра в Иорданской долине.



Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.



"После сообщений об обстреле на перекрестке Хамра было получено сообщение об автомобильной аварии между палестинцем и израильским автомобилем. Солдаты ЦАХАЛа, направленные на место происшествия, обнаружили многочисленные пулевые попадания в израильский автомобиль. Было указано, что авария на самом деле оказалась перестрелкой", - сказано в сообщении.



Военные подтвердили, что в результате нападения пострадали три израильтянки, из которых две погибли на месте.



"Солдаты ЦАХАЛа блокируют маршруты, прилегающие к месту обстрела, началась погоня за террористами", - добавили военные.

