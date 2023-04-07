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Теракт в Иорданской долине: официальное заявление ЦАХАЛа
07.04.2023 12:15 Алина Груднева

Теракт в Иорданской долине: официальное заявление ЦАХАЛа

Армия обороны Израиля предоставила официальный комментарий о теракте на перекрестке Хамра в Иорданской долине.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

"После сообщений об обстреле на перекрестке Хамра было получено сообщение об автомобильной аварии между палестинцем и израильским автомобилем. Солдаты ЦАХАЛа, направленные на место происшествия, обнаружили многочисленные пулевые попадания в израильский автомобиль. Было указано, что авария на самом деле оказалась перестрелкой", - сказано в сообщении.

Военные подтвердили, что в результате нападения пострадали три израильтянки, из которых две погибли на месте.

"Солдаты ЦАХАЛа блокируют маршруты, прилегающие к месту обстрела, началась погоня за террористами", - добавили военные.
 

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