



На фоне сообщений о крахе: США призвали Израиль укрепить ПА

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена, посетивший Израиль на этой неделе, призвал сотрудников службы безопасности предпринять шаги по укреплению Палестинской автономии, на фоне сообщений о том, что ПА находится на грани краха.



С таким призывом выступил заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и ПА Хади Амр сообщает Times of Israel.



В ходе своего визита Амр провел ряд встреч, в том числе с высокопоставленным руководством ЦАХАЛа. Чиновник сказал, что США ожидают, что Израиль продвинется вперед с ранее обещанными проектами по улучшению жизни палестинцев и укреплению палестинской экономики.



Отмечается, что заявление представителя США прозвучало после того, как глава ШАБАКа Ронен Бар предупредил Биньямина Нетаниягу о том, что руководство ПА может рухнуть, что приведет к ухудшению ситуации с безопасностью.