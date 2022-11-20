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На фоне сообщений о крахе: США призвали Израиль укрепить ПА
20.11.2022 09:38 Ольга Белозерова

На фоне сообщений о крахе: США призвали Израиль укрепить ПА

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена, посетивший Израиль на этой неделе, призвал сотрудников службы безопасности предпринять шаги по укреплению Палестинской автономии, на фоне сообщений о том, что ПА находится на грани краха. 

С таким призывом выступил заместитель помощника госсекретаря США по делам Израиля и ПА Хади Амр сообщает Times of Israel.

В ходе своего визита Амр провел ряд встреч, в том числе с высокопоставленным руководством ЦАХАЛа. Чиновник сказал, что США ожидают, что Израиль продвинется вперед с ранее обещанными проектами по улучшению жизни палестинцев и укреплению палестинской экономики.

Отмечается, что заявление представителя США прозвучало после того, как глава ШАБАКа Ронен Бар предупредил Биньямина Нетаниягу о том, что руководство ПА может рухнуть, что приведет к ухудшению ситуации с безопасностью. 

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