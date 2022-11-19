



Палестинскую администрацию ждет неминуемый крах - глава ШАБАК

Глава ШАБАК Ронен Бар предупредил об опасности неминуемого краха администрации ПА и дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Иудее и Самарии на встрече с назначенным премьер-министром Биньямином Нетаниягу на прошлой неделе.



ШАБАК и другие силы безопасности обеспокоены обострением ситуации на фоне формирования нового правительства Нетаниягу.



Органы безопасности отмечают рост и активизацию деятельности таких организаций, как "Львиное логово", состоящих из молодых людей, не связанных ни с какой другой террористической организацией, не помнящих о второй интифаде и ее последствиях и имеющих свободный доступ к оружию на палестинских территориях.



Это явление, наряду с распадом Палестинской администрации и утратой ею контроля над значительной частью Иудеи и Самарии, вызывает обеспокоенность по поводу значительного ухудшения безопасности, подобного которому не наблюдалось примерно два десятилетия.



Депутаты Кнессета Итамар Бен-Гвир и Бецалель Смотрич , которые, как ожидается, станут членами кабинета по вопросам политики и безопасности, поддерживают расширение масштабов деятельности ЦАХАЛа в Иудее и Самарии, изменение условий для открытия огня и ужесточение мер, применяемых против палестинцев.



Другой вопрос, поднятый на встрече Нетаниягу и Бара, касался мер безопасности для премьер-министра и его семьи, а также его дома в Иерусалиме, где он будет жить до тех пор, пока не закончится ремонт официальной резиденции на улице Бальфур.

