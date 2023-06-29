



Моссад похитил лидера террористов в Иране, чтобы предотвратить атаку на Кипре

В четверг Моссад объявил о своем методе недавнего предотвращения теракта на Кипре: он похитил вдохновителя акции Юсефа Шахабази Аббасалилу с иранской территории.



“В ходе уникальной дерзкой миссии на иранской территории Моссад смог захватить вдохновителя террористической ячейки, который затем во время допроса подробно признался в террористическом заговоре, что привело к разоблачению и уничтожению кипрской ячейки террористов”, – говорится в заявлении Моссада.



Высокопоставленный чиновник Моссада предупредил: “Мы доберемся до каждого чиновника, который продвигает террор против евреев и израильтян в любой точке мира, в том числе на иранской территории”.



По данным Моссада, Аббасалилу получил подробные инструкции от КСИР и рассказал своим последователям, как именно должен был осуществляться заговор и где найти все необходимые припасы и членов ячейки. Затем шпионское агентство передало информацию властям Кипра, которые арестовали большинство боевиков ячейки.



В воскресенье СМИ сообщили, что Моссад и Кипр предотвратили запланированное иранским террористическим нападением на евреев в островном государстве. В этом первоначальном сообщении говорилось, что нападение планировалось КСИР и было остановлено в сотрудничестве между Кипром и западными партнерами, которые назвали США и Израиль в числе вероятных партнеров.