



На Кипре предотвращен теракт против израильтян, связанный с Ираном

По сообщениям СМИ в воскресенье, на Кипре предотвращен теракт против израильтян, спланированный спецслужбами, связанными с КСИР.



Согласно источникам, операция по предотвращению возможных покушений проводилась в сотрудничестве с кипрской разведкой совместно с западными партнерами, в число которых, как сообщается, входили израильские и американские спецслужбы.



После ареста два года назад подозреваемого азербайджанца с российским паспортом, который действовал от имени КСИР, кипрская разведка в течение последних нескольких месяцев внимательно отслеживала потенциальные угрозы.



Сеть террористов направляла своих новобранцев с территорий, неподконтрольных Кипру, северная часть которого оккупирована турецкими войсками.