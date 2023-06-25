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полиция Кипр
25.06.2023 10:58 Наталья Богинская

На Кипре предотвращен теракт против израильтян, связанный с Ираном

По сообщениям СМИ в воскресенье, на Кипре предотвращен теракт против израильтян, спланированный спецслужбами, связанными с КСИР.

Согласно источникам, операция по предотвращению возможных покушений проводилась в сотрудничестве с кипрской разведкой совместно с западными партнерами, в число которых, как сообщается, входили израильские и американские спецслужбы. 

После ареста два года назад подозреваемого азербайджанца с российским паспортом, который действовал от имени КСИР,  кипрская разведка в течение последних нескольких месяцев внимательно отслеживала потенциальные угрозы.

Сеть террористов направляла своих новобранцев с территорий, неподконтрольных Кипру, северная часть которого оккупирована турецкими войсками.

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